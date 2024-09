Tottenham-Qarabag come vederla oggi in tv? Orario e canale Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Protagonisti di un inizio di stagione non entusiasmante, gli Spurs vogliono partire col piede giusto e vanno a caccia dei tre punti contro gli azeri del Qarabag, avversari non particolarmente insidiosi ma molto esperti visto che ormai da anni giocano competizioni del genere. La squadra di Postecoglou scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookies. La sfida è in programma giovedì 26 settembre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (204). Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.