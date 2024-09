Torna a Bientina la Festa dei Commercianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sabato 28 Settembre il centro disi animerà di emozioni e divertimento, tra musica, arte, eccellenze del commercio locale e sapori autentici della tradizione toscana.ladei, organizzata dal Centro Commerciale Naturale (CCN) I Love, con il patrocinio del Comune die in sinergia con le Contrade e le varie realtà commerciali ed associative del territorio. Durante la manizione, che inizierà alle 19:30, i negozi rimarranno aperti e molti di essi presenteranno in anteprima le nuove collezioni. Inoltre, le vie del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto grazie agli spettacoli di artisti di strada, che sorprenderanno il pubblico con le loro esibizioni di giocoleria e teatro.