Sinner salterà l’Atp 500 di Vienna per preparare al meglio il finale di stagione | come cambia il calendario del numero 1 al mondo

Un anno fa vinse anche questo torneo battendo in finale Daniil Medvedev, per questa edizione invece ha annunciato il forfait. Jannik Sinner non giocherà l'Erste Bank Open Atp 500 di Vienna per potersi allenare per le Atp Finals di Torino (dal 10 al 17 novembre) e per le finali a Malaga della Coppa Davis (in programma dal 19 al 24 novembre). "Non devi giocare per forza: se vuoi giochi, se non vuoi non giochi". Detto, fatto: il numero 1 al mondo salta il torneo in programma dal 21 al 27 ottobre e perderà 500 punti in classifica. Resta comunque ampio il margine di vantaggio sui rivali nella classifica Atp.