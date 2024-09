Roma-Udinese protesta tifosi non mostrata in tv | Agcom avvia istruttoria su diritto di cronaca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, raccogliendo la proposta del proprio presidente, ha dato mandato agli uffici dire un’per quanto riguarda l’accesso alle immagini – nell’ambito deldi– legate alla contestazione deigiallorossi in, quando la Curva Sud è entrata sugli spalti soltanto dopo mezzora e con degli striscioni diper l’esonero di Daniele De Rossi. Tali immagini, infatti, non sono mai state mostrate o raccontate su Dazn e Sky in diretta, i due licenziatari dei diritti tv che hanno trasmesso la partita, e l’vuole vederci chiaro, per capire se ci sono state delle linee guida non rispettate per ildidi tutte le altre testate, specie quelle locali, che avrebbero voluto mostrare, nei servizi post partita, delle immagini della contestazione.