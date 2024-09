Registro marchi storici Entra la Savio Firmino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una storica azienda toscana dell’arredamento di lusso, nata nel 1941 nel cuore della Firenze artigiana, in Santo Spirito,a far parte delspeciale deidi interesse nazionale. E’ la "", che prende il nome dell’artigiano di origini friulane che ha fondato l’impresa, oggi alla quarta generazione. Ad accogliere la domanda di iscrizione nelè stato il ministero delle Imprese e del made in Italy. "L’Ufficio, esaminata la documentazione presentata, valutate le prove d’uso addotte, constatato l’utilizzo delo per 50 anni, accoglie l’istanza e - si legge nel responso del ministero - autorizza l’iscrizione delo nelspeciale dei".