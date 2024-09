Qual è il ruolo del papà nell’allattamento Incontro alla Cittadella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal primo al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell’ttamento, promossa in Italia dal Movimentottamento materno italiano. A Lucca il 5 ottobre al Campo di Marte (piano 2 stanza Can) dalle 10 alle 12 si parlerà di “ttamento, anche ientrano in gioco“, undiverso ma fondamentale in questo momento di scambio affettivo. Il motto scelto per la campagna del 2024 è “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi” per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’ttamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.