Perché Vermiglio di Maura Delpero è il migliore candidato per l' Italia agli Oscar 2025

(Di giovedì 26 settembre 2024) Affresco al contempo gentile e crudo di un’che non c’è più,diè stato scelto comedell’per il miglior film internazionale. Ed è senz’altro la scelta giusta. Eccoè ilall’Prima ancora checonquistasse il Leone d'argento all’ultima Mostra del cinema di Venezia, l’avevamo detto: tra i cinque filmni presentati in concorso al Lido, è stato il più bello. Di stessa impressione, tra i giudizi carpiti qua e là, la stampa estera. Ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale, in un villaggio di montagna sulle Alpi trentine che quasi sembra essersi dimenticato del conflitto,è un racconto cadenzato dalle stagioni, in dialetto, di semplicità e vitalità.