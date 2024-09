Perché devi leggere i romanzi di Carl Hiaasen appena hai finito di vedere la serie Bad Monkey

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mentre voi guardavate laBad, insieme a(autore del romanzo che l'ha ispirata) si discuteva delle varie amenità tipiche della politica in Florida, in primis delle Moms for Liberty e della loro battaglia contro un'accademia d'arte pubblica presente in quello Stato, finita con il nuovo senato accademico dell'istituzione preso a buttare nell'immondizia centinaia di libri sul gender e sull'etnia. Peraltro, nello stesso momento in cui la coppia ispiratrice delle sopracitate Moms for Liberty girava in lungo e in largo per la zona di Tampa Bay in cerca di persone interessate al sesso di gruppo. «Se si sa aspettare, in Florida tutto viene a galla», ha dichiarato lo scrittore