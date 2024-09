Northrop batte Raytheon sulla difesa dai missili ipersonici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le armi ipersoniche costituiscono una grave minaccia perché mettono in crisi i due capisaldi dellaaerea: velocità di rilevamento e capacità di intercettazione. Un vettore che viaggia a diverse volte la velocità del suono lascia meno tempo per allertare i sistemi difensivi e la finestra di opportunità per l’intercetto si riduce alla fase di volo radente, vale a dire quando il missile plana prima di entrare nella parte terminale del proprio percorso. Per questo motivo il Pentagono è alla ricerca di un fornitore di intercettori Gpi (Glide phase interceptor) per neutralizzare i, e la scelta è ricaduta suGrumman. L’Agenzia per lastica (Mda) del Dipartimento dellaUsa ha selezionato l’azienda di West Falls Church per l’appalto, lasciando fuori la seconda in lizza,