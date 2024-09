Noi una mano nel fango Dal disastro della Romagna agli aiuti aretini nelle case | Quegli sguardi disperati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Lucia Bigozzi AREZZO "Gli era arrivato l’ultimo mobile nuovo il giorno prima". Un mobile scaricato dal camion quando già un tappeto di nuvole nere circondava Faenza. E che il giorno dopo le acque avrebbero distrutto. Storie di alluvione, storie di. Ilalto che per la terza volta ha colpito al cuore la. Ilsul quale solo gli "angeli" volteggiano. "Siamo arrivati con due mezzi, pompe e attrezzi: l’acqua era arrivataoltre i due metri". Sara Duchi, una vita nella Misericordia, braccia e mente per la protezione civile. Suo marito è uno dei volontari, si chiama Enrico Benigni, insieme hanno scritto una delle tante storie del fiume. "La gente era stremata e non so dire se anch’io avrei la forza di reagire se per tre volte il cielo mi si voltasse contro". Non lo sa ma lo intuisci: perchè lo sguardo è di quelli che non si appannano.