Ngonge e Neres show il Napoli travolge il Palermo

(Di giovedì 26 settembre 2024)(ITALPRESS) – Vince in scioltezza il, che batte per5-0 ilfacendo valere la differenza tecnica e qualitativatra sè e i siciliani. Tre gol nel primo tempo per la squadra diAntonio Conte, con la doppietta die quello di Juan Jesus,con il risultato completato poi nella ripresa daeMcTominay. Bastano otto minuti alper passare in vantaggio, con Sirigu che buca l'intervento in tuffo sul tiro centrale diche finisce così in rete. Vantaggio azzurro che diventa doppio al 12?, ancora con, protagonista nella discesa sulla corsia mancina che si conclude con il tiro incrociato che batte nuovamente Sirigu.