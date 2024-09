Neonati sepolti a Traversetolo l’arrivo di Chiara Petrolini in procura a Parma

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024), la 21enne accusata di aver sotterrato i suoi due figlinel giardino di casa sua, a Vignale di, nel Parmense, arriva incon il suo avvocato per l’interrogatorio di garanzia. La ragazza, che non ha risposto al gip, è ai domiciliari da stamani ed è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela per la morte del secondo neonato. La giovane deve rispondere anche dell’accusa di soppressione di cadavere per il primo neonato e di occultamento per l’altro.