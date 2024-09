Napoli-Palermo Conte | Ho visto la cattiveria giusta Dobbiamo correggere alcuni difetti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilha trionfato con un netto 5-0 contro ilin Coppa Italia, consolidando il proprio percorso nella competizione. Al termine del match, Antonioha parlato ai microfoni di Mediaset, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento della squadra: “L’approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno, e prima dell’inizio ci siamo detti che volevamo fare una gara seria. Mi è piaciuta l’attenzione e lacon cui siamo scesi in campo,” ha dichiarato. Il tecnico ha però sottolineato che ci sono sempre margini di miglioramento: “Ovviamente c’è sempre da lavorare per migliorare e.”suha poi evitato di fare distinzioni tra i singoli giocatori: “Fare classifiche di merito non mi è mai piaciuto.