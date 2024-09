Mastroianni il ricordo della figlia Chiara | Per la Dolce Vita la gente sputava addosso a mio padre

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Com’era mio? Molto spiritoso e gli piacevano le scommesse. Si vede dalla sua filmografia, lui è sempre andato a cercare dei film che oggi noi prendiamo come capolavori. Ma al momento, quando li giravi, quando prendevi quel rischio – penso a film come la, Todo Modo, I Compagni – non era poco e lui ci si è sempre buttato dentro senza rimpianti”. Cosìdel celebre Marcello, ricordando con i cronisti ilin occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla sua nascita alla Casa del Cinema di Roma. “Credo che anche questa sia la forza del cinema: dare la possibilità a certe persone di sperimentare delle cose che poi diventeranno, anche se loro in quel momento non lo sanno, istituzionalizzate”, continua l’attrice.