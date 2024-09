Luna Rossa apre da sinistra contro Ineos | scelti gli ingaggi in pre-partenza per la Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)Britannia si apprestano a dare vita alla finale dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due sodalizi si fronteggeranno in una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e si guadagna la possibilità di affrontare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia un testa a testa estremamente equilibrato, appassionante e avvincente tra due equipaggi sulla carta molto vicini nei valori in termini agonistici.è reduce dall’affermazione per 5-3American Magic in semifinale, mentreBritannia ha regolato Alinghi per 5-2.