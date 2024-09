L' ultima agghiacciante sceneggiata di Fratoianni e Bonelli | Svolta fascista perché sono in piazza | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Angeloe Nicolaincontro il ddl Sicurezza. "E' unanel nostro paese, manda in carcere i lavoratori che protestanoperdono il loro posto di lavoro. Sappiano le famiglie che per i loro figli che protestano per una scuola migliore e bloccano le strade, come tante volte ho fatto io, c'è il carcere. Ecco, Giorgia Meloni, la risposta che dà alla crisi sociale dei diritti nel nostro paese è il carcere", dice il portavoce dei Verdi Angeloarrivando alla manifestazione organizzata a Roma. Gli fa eco il leader di Sinistra Italiana, Nicola: "Il ddl Sicurezza manderà in galera gli operai che manifestano per il proprio posto di lavoro, gli studenti e le studentesse che manifestano per la loro scuola, per i loro diritti, gli ecoattivisti, chi criminalizza il dissenso.