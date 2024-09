LIVE Sinner-Jarry 3-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Non passa stavolta il rovescio in avanzamento del sudamericano. 15-0 Servizio e rovescio a bersaglio per. 3-2 Game. Scappa via la risposta di rovescio del cileno, non si scambia. 40-0sotterra questo rovescio difensivo. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 15-0 In corridoio la risposta di rovescio del tennista di Santiago. 2-2 Game. Ennesima prima vincente del sudamericano, che si aggrappa esclusivamente al servizio. 40-30 Servizio esterno vincente del cileno. 30-30 Perfetto il dritto incrociato in spaccata vincente messo a segno da Jannik. 30-15piazza nuovamente un’ottima prima. 15-15 Splendido dritto incrociato vincente dell’azzurro. 15-0 Servizio esterno vincente del tennista di Santiago. 2-1 Game. Decolla la risposta di dritto del sudamericano.