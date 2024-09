LIVE Servette-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | Viens al posto di Giacinti dal primo minuto

Leggi tutta la notizia su oasport

17.56 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3) Bottega; Bourma, Jelencic, Muratovic, Bourma; Serrano, Tufo, Simonsson; Saoud, Jonusaite, Korhonen(4-3-3) Ceasar; Thogeresen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi,; Dragoni Buonasera e benvenuti allatestuale di, gara valevole per il ritorno delle qualificazioni alla Women's2024/2025. Giallorosse non al top sinora. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno raccolto 5 punti nelle prime tre partite di campionato. La ritrovata vittoria nell'ultimo turno di Serie A (1-3 al Como), in seguito a due pareggi contro Lazio e Sassuolo può rilanciare le campionesse d'Italia, ancora alla ricerca della miglior condizione fisica.