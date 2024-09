LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | pioggia intensa sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Il danese a terra è Noah Lindholm Møller Andersen. 14.46 Altra caduta in, a terra anche un danese nella prima parta del plotone. 14.44 Danimarca che continua a dettare il passo in testa al. 14.42 110 chilometri all’arrivo. 14.40 Caduta in, a terra anche l’azzurro Cristian Remelli. 14.38 Primo scatto di giornata: si muove l’azero Tural Israfilov. 14.36 La Danimarca nelle prime parti del. 14.34 Prima parte di gara completamente pianeggiante dove non dovrebbero esserci attacchi. 14.31 130 chilometri al traguardo. 14.29 Dopo la caduta prova a rientrare lo sloveno Gasper Stajnar. 14.28 Non sarà assolutamente una gara semplice visto il meteo. 14.26 Andatura regolare in, c’è già qualche problema in coda, anche una caduta. 14.24 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA! 14.