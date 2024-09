L’attuale aliquota del 50% del Bonus ristrutturazione ha i giorni contati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)del 50% del(con un limite massimo di spesa fissato a 96.000 euro per unità immobiliare) avrà termine il 31 dicembre del 2024 e dal 2025 al 2027 scenderà al 36%, per poi ridursi ulteriormente al 30% fino al 2033. Ma in cosa consiste esattamente questo? Si tratta di un'agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una detrazione dall'IRPEF senza scadenza, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.