La falsa pubblicità del misuratore di glicemia – ATTENZIONE

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sul nostro numero WhatsApp è arrivata una segnalazione che in un primo momento ho ritenuto scorretta: il lettore infatti mi chiedeva lumi circa undidi una nota azienda giapponese, la Omron. Il lettore ci aveva inviato un .pdf che includeva le info in merito e io – sapendo dell’esistenza di prodotti simili – non ho nemmeno provato ad approfondire, dando per scontato fosse reale: non vedevo segnali d’allarme che mi facessero pensare a una truffa. Ma il lettore, giustamente, ha insistito: quel prodotto sul sito di Omron non esiste, né nella versione italiana né in altre lingue. Da dove saltava fuori quell’apparecchio? A quel punto ho deciso che valeva la pena cercare un po’ di più, e ho scoperto aveva ragione lui: il prodotto non appariva da nessuna parte sui siti dell’azienda.