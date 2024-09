La bellezz@ arenata Il richiamo di Verona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Dove sono finiti i soldi del bando ‘Progetto@’?". Il sindaco Maurizioha preso carta e penna per chiedere conto direttamente alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dei finanziamenti promessi a Stazzema e mai arrivati a destinazione. Breve passo indietro: i fondi servivano per il recupero del Santuario del Piastraio o della Madonna del Bell’Amore, che ad agosto del 2021 ha celebrato i 200 anni dalla costruzione e la cui riqualificazione rientra tra i 42 interventi finanziati dal Ministero dei beni culturali nel 2019. In totale, si parla di 280mila euro. Insieme agli altri 41 sindaci interessati,ha scritto a tutti i soggetti istituzionali interessati: oltre alla presidenza del consiglio, dunque, il Ministero della cultura, i parlamentari del nostro territorio e Anci nazionale.