Jade | dal 27 settembre Tu lo sai

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 272024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “TU LO SAI”, il nuovo singolo di. “Tu lo sai” è un brano che parla di una storia d’amore travagliata tra due ragazzi. Quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontano e con questo brano, dalle ritmate e dolci sonorità,vuole trasmettere queste emozioni. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Tu lo sai è nata in un momento in cui avevo bisogno di raccontare delle emozioni vissute in passato. In questo caso ho provato a raccontarmi con meno filtri e a riportare su carta quelli che erano i miei pensieri. Ma tutto questo lo volevo fare mantenendo sempre un mood spensierato e sereno. Ricordo ancora quel giorno in cui andai in studio con i miei collaboratori e feci una prima registrazione, ci piacque sin da subito ed io ero molto contenta.