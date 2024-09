Italia parla Spalletti | dalla debacle di Euro 2024 al nuovo ciclo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

E' inizio unper la Nazionalena dopo ladie le prime impressioni sono state positive. Il Ct Lucianoè stato questa mattina in visita al Policlinico Sant'Orsola di Bologna su invito del Presidente di Fanep. "I miei calciatori debbono sentire che gli voglio bene, per me è fondamentale – le parole del ct -. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura aglipei ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio". La visita diSuccessivamenteè stato al primo piano dell'unità operativa di npsichiatria infantile del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi in visita a malati, volontari Fanep, medici e operatori sanitari.