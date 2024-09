Il tempo che ci vuole la recensione | il cinema come atto d’amore

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Presentato fuori concorso a Venezia 81, Ilche cidi Francescancini avrebbe potuto tranquillamente passare in sordina senza destare particolari clamori. Invece, dopo un’ottima accoglienza e con l’uscita nelle sale prevista per il 26 settembre, la speranza è che questa pellicola riesca a incuriosire abbastanza da riempire più sale possibili. Di film italiani così carichi di passione non se ne vedono molti al giorno d’oggi, tantomeno in un contesto fdi sfarzo e apparenzeil Festival del. La regista romana ha atteso a lungo prima di onorare un padre iconicoLuigi, ma ne è valsa la pena: oggi, con un’ampia esperienza alle spalle e una carriera degna del nome che porta, Francesca sceglie di guardarsi dentro (e indietro) per omaggiare un collega imponente, ma soprattutto per ringraziare un padre che le ha cambiato la vita.