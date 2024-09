Hamsik Napoli | Penso che il club sotto la guida di Conte possa raggiungere i livelli della prima Juve

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024): “Ilha iniziato bene” Marek, ex capitano del, ha recentemente parlato ai media durante l’evento di presentazione di FC 25, esprimendo la sua opinione sul buon inizio di stagione dele sulle prospettive future del. Halineato il fatto che la squadra partenopea ha iniziato bene il campionato e si trova attualmente in cima alla classifica, aggiungendo che è convinto che ilmantenere questo trend positivo. “Fondamentale la presenza di Antonioin squadra”ha evidenziato l’importanza dell’allenatore Antonio, noto per il suo lavoro rigoroso e meticoloso.