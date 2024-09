GRANDE FRATELLO | SIGNORINI CHIAMA BROOKE DI BEAUTIFUL PER RIANIMARE GLI ASCOLTI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giovedì 26 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Unasorpresa in arrivo da Hollywood:Logan (Katherine Kelly Lang) è pronta a varcare la Porta Rossa. La protagonista di, nonostante i suoi 15 matrimoni nella soap, ha ancora un conto in sospeso Thorne Forrester (Clayton Norcross): questa sera sarà la volta giusta? La crisi di Enzo Paolo: in questi giorni il ballerino e coreografo ha mostrato molte fragilità legate soprattutto alladifferenza di età con sua figlia Maria che ha 10 anni. Essere un papà di 75 lo rende vulnerabile rispetto all’età che avanza. Continuano intrecci amorosi nella Casa: Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sono sempre più vicini.