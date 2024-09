Giappone condannato a morte viene assolto dopo 56 anni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)56nel braccio della, Iwao Hakamada è statoda tutte le accuse, chiudendo definitivamente uno dei casi più controversi nella storia giudiziaria delalla pena capitale nel 1968 per gli omicidi del suo datore di lavoro e della sua famiglia risalenti a dueprima, è rimasto in cella fino al 2014 quando venne rilasciato in attesa del nuovo processo e affidato alle cure della sorella Hideko, che ha sempre proclamato la sua innocenza. Il tribunale distrettuale di Shizuoka ha dunque ribaltato la precedente sentenza affermando che le prove forensi fossero state falsificate e che la sua confessione era stata estorta sotto tortura. Hakamada diventa così il quinto detenuto nipponico a essere dichiarato non colpevolela condanna a