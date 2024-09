Geolier e Chiara Frattesi sono una coppia | l’annuncio con due foto su Instagram

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

, il rapper napoletano arrivato secondo a Sanremo con "I p' me, tu p' te", ha ufficializzato la sua relazione con. Dopo settimane di rumors, i due hanno pubblicato duesui social per confermare la loro storia d'amore. Nella prima immagine, condivisa da, i duefianco a fianco: lei gli tiene il braccio, un gesto affettuoso. Nell'altra, pubblicata da, lasi mostra sdraiata e abbracciata. Momenti intimi e romantici che hanno fatto impazzire i fan. Chi è, nata a Roma nel 2002, è la sorella del calciatore dell'Inter Davide. Con oltre 300mila follower su, è un'influencer molto seguita.