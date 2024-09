F1 l' ex-pilota Thierry Boutsen socio onorario del Ferrari Club di Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Lo Scuderiadiè uno dei più importanti d'Italia (e non solo) fra quelli dedicati al Cavallino Rampante. E da qualche giorno, ildi via Galcianese ha und'eccezione: si tratta dell'ex-di Formula 1. Già, perché lo scorso fine settimana una delegazione della sezione pratese del, capitanata dal presidente Sauro Migliori, ha raggiunto Montecarlo per incontrare il sessantasettenne belga. E per consegnargli il “kit” dadel, anche alla luce del legame che si è venuto a creare fra lui e la città nel corso degli ultimi anni. Lo scorso anno, ad esempio,è stato ospite delRuote Classiche: incontrò i pratesi appassionati di Formula 1 nel corso di una serata all'insegna di aneddoti ed amarcord, non prima di aver visitato Palazzo Pretorio.