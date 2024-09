Ecco il calendario della MotoGp 2025 si parte dalla Thailandia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 26 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ilprovvisorio del campionato del motomondiale: 22 Gran Premi in 18 Paesi, si tornerà a correre a Brno, in Repubblica Ceca e, per la prima volta, a Balaton Park, in Ungheria.Quattro gli eventi lontani dall’Europa in apertura, altrettanti nellafinale. Così ilverrà caratterizzato da un giusto bilanciamento e ritmo anche per piloti, team e personale del paddock. Dopo i test pre campionato di Sepang e Buriram si inizierà a fare sul serio con il Gran Premio, che riporterà il Sud-Est asiatico in apertura dopo 25 anni, nel weekend che va dal 28 febbraio al 2 marzo. A seguire Termas de Rio Hondo, in Argentina, e Austin, negli Stati Uniti. Il circus si trasferirà poi a Lusail in Qatar, prima di sbarcare in Europa con Jerez, in Spagna, a precedere Le Mans, in Francia, dove ci si attende un nuovo record assoluto di pubblico.