Due giovani molestate allo stage animatore 43enne condannato | non potrà lavorare nel turismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Rimini, 26 settembre 2024 – Si è concluso con una condanna e una assoluzione il processo per dei presunti episodi di molestie sessuali commessi ai danni di alcune ragazzine appena maggiorenni partecipanti ad unodi formazione dedicato ad aspiranti animatori e animatrici turistiche. Alla sbarra, davanti al gup Raffaella Ceccarelli con la formula del rito abbreviato, era finito uno dei tutor delle candidate, undi origine pugliese, e un ragazzo rumeno di 25 anni, entrambi difesi dall’avvocato Marco Ditroia del foro di Rimini. Nei confronti dell’accusa è stata riqualificata in violenza sessuale nella sua forma attenuata e per lui è stata infine decisa una condanna a 2 anni e 10 mesi. Dovrà inoltre risarcire una delle vittime, che si è costituita parte civile nel procedimento, con 2.500 euro.