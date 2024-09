Cresce la rivolta dei sindaci Torna in campo Figliuolo | Arrivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Caporaletti A una settimana dall’alluvione-ter che dopo un anno e qualche mese ha fatto (ri)sprofondare in apnea Ravennate, Bolognese e parte della Romagna, il fronte deiribolle (al pari degli alluvionati) e lo scossone di "disobbedienza istituzionale" del primo cittadino di Faenza, Massimo Isola – avanti con i lavori per la messa in sicurezza del Marzeno anche senza autorizzazioni, nero su bianco in una lettera al presidente Mattarella – trova sponde inaspettate (anche bipartisan) e agita la politica, da Bologna fino ai palazzi romani, nel bel mezzo della volata per le elezioni regionali.