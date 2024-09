Ciclismo Primoz Roglic il cavallo di Troia che la Slovenia potrebbe usare per far saltare il banco?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quello di Zurigoessere un Mondiale cinque stelle. Il percorso da quasi 4000 metri di dislivello promette tantissima battaglia tra gli uomini migliori del panorama internazionale. In tanti considerano Tadej Pogacar come uno dei grandi favoriti, se non il favorito della gara di domenica, ma al suo fianco ci sarà una freccia parecchio appuntita in. Che all’occorrenzaanche muoversi in autonomia. Un’altra Vuelta a España per il leader della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che nella corsa iberica ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore di corridore: non sono in molti quelli che avrebbero recuperato quasi cinque minuti ad un avversario di rango come Ben O’Connor. Semplicemente, un passo avanti a tutti i ‘comuni mortali’. Ma forse, un mezzo passo indietro rispetto agli extraterrestri.