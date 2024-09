Chiude il corpo associato di polizia municipale tra Montevarchi e Terranuova Chiassai | scelta definitiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – "E' unache in realtà stavamo maturando da diverso tempo. E da parte della giunta è". Il sindaco diSilviaMartini, in attesa del consiglio comunale di oggi, ha parlato della decisione dire l'esperienza con, che prevedeva undi. "Quando ci siamo insediati c'era già questa realtà, che abbiamo voluto valutare attentamente per capire se obiettivamente era una sinergia che poteva portare un valore aggiunto ad entrambi i comuni - ha detto il sindaco - A distanza di 7 anni confermo le mie titubanze. Al'intesa serviva ad avere un agente in più, grazie appunto all'accordo con, per predisporre un serale in più a settimana.