Bandinelli e il calore dei supporter | Il Picco e il popolo bianco emozioni forti

(Di giovedì 26 settembre 2024) La Spezia "Al ‘’ sensazioni uniche, la passionessima degli spezzini per lo Spezia coinvolge tutte le generazioni". Parla a cuore aperto Filippo, innamorato dei colori bianchi: "A Sassuolo dovremo dare tutto per alimentare l’entusiasmo che ilmerita. Spero nel mio primo gol"., nel derby la sua migliore performance in maglia bianca? "È stata una partita molto bella che abbiamo approcciato con la giusta mentalità. Sono molto contento della mia prestazione, una delle migliori da quando sono qui". L’atmosfera straordinaria della percepisce come normale, lei che è un giocatore di grande esperienza con ben 182 presenze in Serie B e 70 in Serie A? "Qui c’è una passione smisurata per lo Spezia e i colori bianchi.