Alice fa un semplice intervento estetico e muore | lascia 5 figlie

(Di giovedì 26 settembre 2024)Webb, una giovane madre di 33 anni e in perfetta salute, è tragicamente deceduta dopo essersi sottoposta a undi chirurgia estetica noto come Brazilian Butt Lift (BBL). La donna, madre di cinquedi età compresa tra i 7 e i 15 anni, ha perso la vita martedì a seguito di gravi complicanze derivanti dall’operazione. L’, che avrebbe dovuto essere una procedura estetica di routine, si è trasformato in un incubo, e nonostante il prontodei paramedici e il trasporto in ospedale nella serata di lunedì, i medici non sono riusciti a salvarla. Le circostanze che hanno portato alla morte diWebb sono ora oggetto di un’indagine approfondita. Come riportato da The Sun, due persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio colposo, anche se le autorità stanno ancora cercando di chiarire cosa sia accaduto in sala operatoria.