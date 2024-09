Vaccini antitetanica per i residenti nelle zone alluvionate a Budrio e San Lazzaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 – Fango, sporcizia, oggetti arrugginiti. I cittadini alluvionati nei giorni scorsi e i tanti angeli del fango che hanno preso pala e straccio per dare una mano possono aderire all’invito dell’Ausl di Bologna che ha organizzato due giornate di open day vaccinale. Per accedere basta andare giovedì 26 settembre dalle 13.45 alle 16.15 ae San. Zaino, astucci e curriculum vaccinale: è la novità di questo e anche dei prossimi anni scolastici e riguarda tutti gli under 16. Da zero a 16 anni: salvo alcune eccezione, gli studenti che varcano il portone di una scuola devono essere vaccinati. Dieci le vaccinazioni rese obbligatorie dalla recente normativa: polio, difterite, anti-tetanica, ? epatite B, pertosse, Haemophilus injluenzae tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella.