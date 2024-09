Selfie con la reietta di Orbán Meloni rilancia Novák

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il 24 settembre 2024, Giorgiaposta l’ennesimo. Nella foto: la premier italiana, Elon Musk e Katalin. La didascalia recita: “Solo i bambini possono salvare il mondo”. Chi è? Ex presidente della Repubblica ungherese, dimessa il 10 febbraio 2024. Il motivo? Uno scandalo di pedofilia. Aveva graziato il vicedirettore di un orfanotrofio, condannato per aver coperto abusi su minori., suo mentore politico, l’ha abbandonata.no. Anzi, fonti ungheresi rivelano: è stata la premier italiana a garantirle l’invito all’Atlantic Council, dove è stata scattata la foto.non è una figura qualunque. Ex ministra della Famiglia, paladina anti-LGBT, promotrice del World Congress of Families. Ora guida una “no profit contro il collasso demografico”. Non è la prima volta chefinisce nell’occhio del ciclone per un’immagine.