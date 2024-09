Scontri intorno a Marassi prima del derby di Genova VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Tafferugli fuori dallo stadio di, a, dove alle 21 si disputerà ildi Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria. Polizia e carabinieri impegnati a contenere un centinaio di tifosi di entrambe le squadre che, con i caschi in testa e bastoni in mano, hanno lanciato bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine. Tensioni prea #con le forze dell'ordine. Stasera Genoa-Sampdoria in Coppa Italia. Lo stadio diblindato. Aggiornamenti on line su https://t.co/VWflfr6PMB. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/42ICRUD0Un — Luca Ponzi (@luponzi) September 25, 2024 Nel frattempo i commercianti della zona hanno fatto sapere che in molti "chiuderanno anticipatamente le proprie attività rispetto all'orario usuale di chiusura, al fine di evitare, in caso di, danni e pericoli per i propri clienti.