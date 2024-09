Sbragia per voto in Provincia penalizzati i territori periferici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Un'unica sede per i 2444 chilometri quadrati delladi Pisa. Non è una provocazione politica, ma solo la sintesi della situazione indi Pisa: abbiamo un'unica sede elettorale per tutto ille per permettere il rinnovo del consiglio". Lo afferma il consiglierele di Forza Italia, Roberto, che aveva chiesto l’istituzione di più sedi elettive "per consentire una corretta rappresentazione deldelle comunità che lastessa deve - e vuole - rappresentare, anche di quelle più distanti dalla sede centrale pisana: purtroppo invece nulla cambierà e anche a questa tornata elettorale l’unica sede in cui si potrà votare il 29 settembre per il rinnovo del consigliole sarà ancora quella di via Pietro Nenni, a Pisa, e che dista anche oltre 80 chilometri dalle comunità più lontane".