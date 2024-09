Rompe il braccialetto elettronico evade dai domiciliari a Udine e lo trovano in un bar a Verona

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un 36enne, residente a, era stato sottoposto all’obbligo di indossare ildopo un furto aggravato. Evidentemente l’uomo era “allergico” ale così, lo scorso 13 settembre, ha deciso di toglierselo e fuggire dalla sua abitazione, rendendosi irreperibile. La fuga L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e, dopo essersi sbarazzato del, dasi è recato verso. I carabinieri della Sezione Radiomobile veronese hanno ricevuto la segnalazione di un uomo in fuga e hanno individuato una persona corrispondente alla descrizione, che si trovava in un noto bar del centro della città scaligera, come se nulla fosse.