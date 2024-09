Meteo il geologo Casagli | Con 400 millimetri di pioggia in poche ore non c' è territorio che tenga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 - Il maltempo continua implacabilmente a far danni, con sempre maggior frequenza. "Succede e succederà quest'anno, l'anno prossimo, tra dieci anni. Perché il problema del dissesto geologico in Toscana, così come in tutta Italia e direi in gran parte dell'Europa meridionale, è ormai cronico". Scuote la testa Nicola, docente all'Università di Firenze, presidente dell'Ogs (l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) e membro della commissione grandi rischi che supporta la Protezione civile. IlNicolaLa questione, dice ilalla Dire, parte da lontano ed è legata "a due fattori ugualmente importanti": il cambiamento climatico e il massiccio consumo di suolo. Per quanto riguarda le precipitazioni, "piove meno, ma in maniera più violenta e concentrata su aree ristrette".