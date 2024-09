Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il recente annuncio della visita di Joein, dal 13 al 15 ottobre, rappresenta un momento cruciale per le relazioni Usa-, in un contesto geopolitico dove la capacità di mantenere le promesse gioca un ruolo fondamentale. L’amministrazionesembra voler sottolineare l’impegno preso all’inizio del mandato, in contrasto con le promesse non mantenute dell’Occidente, soprattuttoluce dei recenti sviluppi al Forum on China-Cooperation (FOCAC). Questo incontro, appena conclusosi, ha visto lariaffermare la propria volontà di costruire un rapporto privilegiato con l’basato sulla cooperazione e sugli investimenti concreti.