Marradi conta i danni sindaco | Servono otto milioni per ripartire

(Di mercoledì 25 settembre 2024): “perdopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’Alto Mugello, in concomitanza con l’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Alto Mugello per il quale il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto al ministro Musumeci per chiedere lo stato di emergenza nazionale.: “per” (Foto Ufficio stampa Comune di)Un’ondata di maltempo che, fa il punto Tommaso Triberti,di, ha provocato un centinaio di frane, causando difficoltà alla viabilità e disagi alla popolazione.Triberti: “Per gli interventi di somma urgenza serviranno oltre duedi euro, per la ricostruzione altri 5-6”.