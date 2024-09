L’oro aretino calca il Petrarca i gioielli illuminano la lirica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 –e oro si fondono in Gianni Schicchi, l’opera comica scritta da Giacomo Puccini in scena ad Arezzo con una nuova produzione venerdì 27 settembre alle 21 al Teatro. Protagonista il baritono di fama internazionale Mario Cassi. Per l’occasione, Confindustria Federorafi fornirà ai protagonisti 60 monili di brand dell’oreficeria e gioielleria non solo aretini, preziosi realizzati anche con la partecipazione di giovani orafi che sempre più rappresentano presente e futuro del settore he è leader a livello mondiale e dove Arezzo ha un ruolo di primo piano.