Le ragazze della Meridiana conquistano lo scudetto a squadre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Continua a dominare in Italia il Club ladel direttore tecnico Alessandro Arginelli, che dopo i tre titoli individuali conquistati a Bari agli Italiani Under 11 femminili si è cucito sul petto anche loUnder 12, vinto sulla terra battuta dello Sporting Club Milano 2 di Segrate. Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, con Amelia Campedelli Zamboni a completare la squadra, hanno lasciato le briciole alle rivali, a cominciare dal successo nei quarti sul Plebiscito Padova per 2-0 firmato dal 6-3 3-6 6-3 di Sofia contro Antonia Bondoc e il doppio 6-0 di Carlotta su Sofia Furlan.