Ladri all’opera nella pasticceria di Blanco

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in visita notturna“Isola delle rose“ di. La gang delle spaccate non ha risparmiato nemmeno l’attività del cantante originario di Calvagese della Riviera, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi. I malviventi nelle scorse ore hanno infranto la vetrina del negozio in viale Italia 9, aprendo un grosso buco che ha devastato la decorazione di rose fiammeggianti dipinta a mano dall’artista Sex Dreams. A darne notizia è stato lo stesso, che ieri ha postato sui social - su Instagram in particolare - le fotografie della vetrata in frantumi della sua prima creatura da imprenditore. Anziché grondare rabbia, l’ha presa con leggerezza e simpatia: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba" ha scherzatol’artista dando l’annuncio dell’avvenuta spaccata. Il negozio era stato inaugurato dain persona il 6 maggio 2023.