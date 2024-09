La Vab Marche impegnata per l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Vabsempre pronta ad aiutare. Anche nell’ultima emergenza idrogeologica, la Vabnon ha esitato ad attivarsi scendendo in campo con i propri mezzi e volontari di cui dispone. Da giovedì mattina, le squadre erano pronte ad intervenire: una coordinata dal Comune di Ancona (destinazione Montesicuro e Sappanico), mentre quella attivata dalla Regioneha operato a Loreto e Osimo stazione. Gli interventi eseguiti a Montesicuro e Sappanico hanno richiesto diversi volontari abilitati al taglio con motoseghe per la rimozione di alberi caduti e l’utilizzo di una minipala per frane e smottamenti che hanno bloccato la viabilità delle stradi comunali. Con la minipala, la Vab ha liberato persino le strade private a cui non era più possibile accedere, dando il via libera al passaggio dei mezzi di soccorso.