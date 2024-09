La serie Máquina | il pugile promette di essere una bomba fin dal trailer

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La: il(su Disney+ dal 9 ottobre) verrà presentata alla 19aFesta del Cinema di Roma (16-27 ottobre) accompagnata dai due protagonisti: Gael García Bernal e Diego Luna. Già dalè una. Esteban “La” Osuna (Gael García Bernal) è a un punto morto della sua carriera da. Il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) ha in mano il match che potrebbe fargli toccare ancora il cielo. «Potrebbel’ultimo combattimento, ma in palio c’è la storia», suggerisce il. In gioco c’è molto più della boxe. Dietro la vicenda di un atleta, diretta da Gabriel Ripsteine e co-prodotta dallo stesso Bernal e Luna, c’è un gangster movie. Una chiamata a Lujan riporta a galla una vecchia rivalsa che ha a che fare con un’organizzazione criminale. «Esteban deve perdere», questo è l’ordine che arriva dall’altra parte della cornetta.